Беременная жена известного певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, рассказала о своих достижениях

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала яркое фото, на котором позировала в черном платье и пиджаке. Репяхова накрутила свои белокурые волосы, превратившись в настоящую принцессу. Она смотрела в кадр и искренне улыбалась.

Платье с глубоким декольте обнажило пышный бюст девушки, который подрос вслед за животиком. Выглядела Репяхова невероятно женственно. Кроме этого, судя по словам красотки, подросли и доходы пары, которая во время карантина практически не имела заработка от концертов.

«По особенному счастлива сейчас. После ночи всегда наступает рассвет. Впереди концерты. Каждый день я чувствую шевеления малыша все больше. На пути в Украину моя машинка. А в мыслях, что взять с собой на море. И это всё результат моих стремлений и упорства. Никогда не сдавайтесь. Знайте, вы способны на все», - подписала фото Репяхова.

В комментариях девушке оставили комплименты.

«Красивая Катюша», «Фото великолепное!!! Катюша, всегда оставайся такой же по-настоящему счастливой. Можно одеться в лучшую одежду, сделать самый крутой макияж, но иметь потухший и грустный взгляд. У тебя же все в комплекте! Keep it up!», «Откуда вы берете силы? Вы очень позитивный человек. Читаю вас, и хочется тоже быть такой легкой и счастливой», - пишут пользователи сети.

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