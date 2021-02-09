Український співак Віктор Павлік розповів про те, за які кошти живе його сім'я під час карантину, коли в артиста немає концертів

Як передає Politeka, про це Павлік розповів в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

Так, Віктор Павлік зізнався, що період карантину, коли концертна діяльність стала на паузу, саме його дружина Катерина Репяхова стала головним годувальником в їхній родині.

За його словами, у нього були заплановані кілька десятків концертів по Україні, тури, вже були підготовлені і розіслані афіші. Однак ці витрати згоріли.

"Не маю нічого - як то кажуть, ніякої нерухомості, заводиків, магазинів, ресторанів. Іншого прибутку в своєму житті я в принципі і не маю, окрім як концертувати. Без роботи", - зізнався співак.

Його дружина тим часом заробляє на блогерстві.

"Слава богу, що Катя розвивається як блогер. І це певною мірою приносить якусь копійку, за яку ми можемо зараз собі дозволити жити. Завдяки Катиній блогерської роботі багато є підприємств, які пропонують свої послуги з приводу ліжечка, коляски або ще чогось для дитини... До народження дитини ми хочемо встигнути поїхати кудись відпочити, хочеться трохи тепла моря, сонця", - розповів він.

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