Украинский певец Виктор Павлик рассказал о том, за какие средства живет его семья во время карантина, когда у артиста нет концертов
Как передает Politeka, об этом Павлик рассказал в интервью программе "Звездный путь".
Так, Виктор Павлик признался, что период карантина, когда концертная деятельность стала на паузу, именно его жена Екатерина Репяхова стала главным кормильцем в их семье.
По его словам, у него были запланированы несколько десятков концертов по Украине, туры, уже были подготовлены и разосланы афиши. Однако эти расходы сгорели.
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"Не имею ничего - как говорится, какой-то недвижимости, заводиков, магазинов, ресторанов. Другой прибыли в своей жизни я в принципе и не имею, кроме как концертировать. Без работы", - признался певец.
Его жена тем временем зарабатывает на блогерстве.
"Слава богу, что Катя развивается как блогер. И это в определенной степени приносит какую-то копейку, за которую мы можем сейчас себе позволить жить. Благодаря Катиной блогерской работе много есть предприятий, которые предлагают свои услуги по поводу кроватки, коляски или еще чего-то для ребенка... До рождения ребенка мы хотим успеть поехать куда-то отдохнуть, хочется немного тепла моря, солнца", - рассказал он.
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