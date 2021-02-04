Беременная жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, что будет работать даже в декрете

26-летняя Екатерина Репяхова на своей странице в Instagram рассказала, что весной уйдет в декретный отпуск, но это не помешает ей работать и дальше, пишет Politeka.net.

Беременная супруга Виктора Павлика активно посвящает поклонников в свою жизнь с помощью соцсетей. Девушка в деталях описывает все подробности супружеской жизни с певцом, но в этот раз она поделилась своим планами.

В новой публикации Екатерина Репяхова представила свое фото, выполненное в черно-белой гамме. Девушка в милой шляпке с широкими полями сидит на большом ящике и держит в руках журнал. На ней - светлая трикотажная водолазка и широкие брюки черного цвета. Как и всегда, Екатерина улыбается на камеру, радуя своих поклонников.

По словам Екатерины Репяховой уже с первого дня апреля начнется ее декретный отпуск, во время которого она сможет получать небольшой доход. Но несмотря на беременность девушка намерена и дальше быть занята в концертной деятельности и даже ездить в туры по городам.

"С 1 апреля я уйду в декрет и как предприниматель даже буду получать какие-то деньги. Но это на бумагах так. На самом деле, я не планирую себя ограничивать в любимом занятии - в концертной деятельности. Сколько смогу, буду ездить. Я свято верю, что весной у нас уже будет тур по небольшим городам, и я ещё успею наработаться до родов",- рассказала в своей публикации Репяхова.

Кроме того, она уже распланировала и свои возможности после рождения ребенка. Екатерина собирается работать в удаленном режиме, а также продолжит вести личный блог.

"А вот когда рожу - дистанционно буду решать все вопросы. Ну и конечно же, я безумно счастлива, что у меня есть работа, в виде моего блога. Тут декрета не бывает",- поделилась планами супруга певца.

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