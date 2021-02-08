Український співак Віктор Павлік розповів про те, як справляється після смерті сина Павла

Віктор Павлік в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя" поділився своїми думками і почуттями через пів року після смерті свого молодшого сина, який помер у серпні від онкологічного захворювання, пише Politeka.net.

Віктор Павлік розповів, що дає йому підтримку після важкої втрати і що він відчуває, коли виступає на сцені. Стоячи поруч з молодою дружиною Катериною співак зізнався, що вона зараз його надихає і це його утримує від важких думок. Також Віктор Павлік постійно шукає підтримки у Бога і сподівається, що його син зараз в кращому місці на небесах.

"Так, це дуже важко. Зараз так непомітно, вже 7-го числа пів року, як не стало Павла. З Богом дуже багато спілкуюся, дуже багато він мені теж допомагає. Катя мене теж підтримує і це мене теж тримає і допомагає. Ну і думка про те, що мій син на небесах, що він ангел",- говорить Віктор Павлік.

Також співак поділився своїми відчуттями під час виступів. За словами Віктора він відчуває, що син знаходиться поруч і це допомагає йому перебувати на сцені і не плакати під час концертів.

"Завжди, виступаючи на концертах, я відчуваю, що він біля мене як ангел стоїть прямо на сцені. І мені з цим дуже легко, тому що на перших годинах мені було важко співати, сльози сильно накачувалися. Просто я розумію, що назад шляху немає", - ділиться співак.

Також він додав, що зараз його заспокоює думка, що покійний Павло поруч з Богом, оскільки він був чистим і світлим людиною.

"Але напевно, що Божа воля була така його і він - ангел на небесах. Він дуже світла дитина була за життя, я думаю він з Богом в раю", - підкреслив Віктор Павлік в інтерв'ю.

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