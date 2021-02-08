Украинский певец Виктор Павлик рассказал о том, как справляется после смерти сына Павла

Виктор Павлик в интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя" поделился своими мыслями и чувствами спустя полгода после смерти своего младшего сына, который умер в августе от онкологического заболевания, пишет Politeka.net.

Виктор Павлик рассказал, что дает ему поддержку после тяжелой утраты и что он чувствует, когда выступает на сцене. Стоя рядом с молодой женой Екатериной певец признался, что она сейчас его вдохновляет и это его удерживает от тяжелых мыслей. Также Виктор Павлик постоянно ищет поддержки у Бога и надеется, что его сын сейчас в лучшем месте на небесах.

"Да, это очень трудно. Сейчас так незаметно, уже 7-го числа полгода, как не стало Павла. С Богом очень много общаюсь, очень много он мне тоже помогает. Катя меня тоже поддерживает и это меня тоже держит и помогает. Ну и мысль о том, что мой сын на небесах, что он ангел",- говорит Виктор Павлик.

Также певец поделился своими ощущениями во время выступлений. По словам Виктора он чувствует, что сын находится рядом и это помогает ему находиться на сцене и не плакать во время концертов.

"Всегда, выступая на концертах, я чувствую, что он возле меня как ангел стоит прямо на сцене. И мне с этим очень легко, потому что на первых часах мне было тяжело петь, слезы сильно накачивались. Просто я понимаю, что назад пути нет",- делится певец.

Также он добавил, что сейчас его успокаивает мысль, что покойный Павел рядом с Богом, поскольку он был чистым и светлым человеком.

"Но наверное, что Божья воля была такова его и он - ангел на небесах. Он очень светлый ребенок был при жизни, я думаю он с Богом в раю",- подчеркнул Виктор Павлик в интервью.

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