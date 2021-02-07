Беременная жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, удивила внешностью

26-летняя Екатерина Репяхова любит привлечь внимание, пишет Politeka.net. В этот раз красотка решила показать себя в необычном образе да так, что и ее можно не узнать.

Молодая блондинка сделала селфи, применив фильтр. В результате цвет глаз Екатерины стал небесно-голубым. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Жена Павлика улыбалась, ведя камерой из стороны в сторону.

В подписи Репяхова поставила: "💕".

За 10 минут пост собрал более 1000 просмотров и много комментариев.

"WOW!! 😍😍😍", "Глазаааааа😻😻😻", "Я так сразу и не узнала! Суперпреображение 🔥 😍🌹", "Лапочка 🌹😉😘", "Ваууу, какая Вы красивая 😍 Очень подходит 🌸", "Как по мне, то вы милее без косметики)", "Вы волшебные 🌹🌹🌹", "Без косметики вы красивее, такая милая", "Третья сестра Олсен", - написали пользователи сети.

Отметим, сейчас на страницу жены Виктора Павлика подписаны 46,2 тысячи пользователей сети.

Ранее мы писали, что Виктор Павлик женился в четвертый раз. Избранницей стала его молодой концертный директор Екатерина Репяхова.

Известно, что пара познакомилась на концерте в Трускавце 16 лет назад. Артист запомнил Екатерину. А когда девушка повзрослела и закончила учебу в вузе, она случайно встретила Павлика в одной из николаевских гостиниц.

Певец позвал девушку, после чего завязался разговор и появились чувства. Сейчас пара ждет ребенка.

Напомним, беременная жена Павлика, жаловавшаяся на потерю денег, обратилась к украинцам за помощью: "Хотим покушать в..."

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