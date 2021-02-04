Вагітна дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова зізналася, що працюватиме навіть у декреті

26-річна Катерина Репяхова на своїй сторінці в Instagram розповіла, що навесні піде в декретну відпустку, але це не завадить їй працювати і далі, пише Politeka.net.

Вагітна дружина Віктора Павлика активно присвячує шанувальників у своє життя за допомогою соцмереж. Дівчина в деталях описує всі подробиці подружнього життя зі співаком, але цього разу вона поділилася своїм планами.

У новій публікації Катерина Репяхова представила своє фото, виконане в чорно-білій гамі. Дівчина в милому капелюшку з широкими полями сидить на великому ящику і тримає в руках журнал. На ній - світла трикотажна водолазка і широкі штани чорного кольору. Як і завжди, Катерина посміхається на камеру, радуючи своїх шанувальників.

За словами Катерини Репяхової вже з першого дня квітня розпочнеться її декретна відпустка, під час якої вона зможе отримувати невеликий дохід. Але попри вагітність дівчина має намір і далі бути зайнята в концертній діяльності і навіть їздити в тури по містах.

"З 1 квітня я піду в декрет і як підприємець навіть отримуватиму якісь гроші. Але це на паперах так. Насправді я не планую себе обмежувати в улюбленому занятті - в концертній діяльності. Скільки зможу, буду їздити. Я свято вірю, що навесні у нас вже буде тур по невеликих містах, і я ще встигну напрацюватися до пологів", - розповіла у своїй публікації Репяхова.

Крім того, вона вже розпланувала і свої можливості після народження дитини. Катерина збирається працювати у віддаленому режимі, а також продовжить вести особистий блог.

"А ось коли народжу - дистанційно буду вирішувати всі питання. Ну і звичайно ж, я шалено щаслива, що у мене є робота, у вигляді мого блогу. Тут декрету не буває", - поділилася планами дружина співака.

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