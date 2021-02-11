Вагітна дружина співака Віктора Павлика, Катерина Реп'яхова, розповіла про трагедію в родині

Зірка інтернету розповіла про свою непоправну втрату, писати Politeka.net. Дружина артиста розповіла, що їй не вистачає близьких людей.

Про це вона поділилася у своєму сторіс Instagram. Катерина опублікувала фото свого дідуся, який позував у білій сорочці і піджаку з медалями.

"Дев'ять років, як немає мого дідуся", - написала Реп'яхова і додала: "Я так не набулася з бабусею і дідусем в житті. Мені їх дуже не вистачає. Цінуйте, у кого вони є".

У наступному сторі блондинка показала лист від бабусі і дідуся.

А на наступному фото Катерина показала архівний знімок, де вона зовсім ще маленька. На знімках можна помітити не тільки літніх родичів Instagram-зірки, але також її брата і матір.

Раніше ми писали, що минулого року співак Віктор Павлік одружився. Четвертою дружиною артиста став молодий концертний директор Катерина Репяхова.

Пара познайомилася давно, коли Катерина була маленькою. Павлик тоді запам'ятав дівчинку. Реп'яхова виросла і закінчила навчання у вузі, а пізніше випадково зустріла Павлика в одному з миколаївських готелів.

Співак покликав дівчину, після чого зав'язалася розмова і з'явилися почуття. Зараз пара чекає дитину.

Катерина часто ділиться з підписниками подробицями про вагітність. Зокрема, вона розповіла - про цікаве положення повідомила чоловікові за допомогою СМС.

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