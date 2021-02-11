Вагітна дружина співака Віктора Павлика, Катерина Реп'яхова, розповіла про трагедію в родині
Зірка інтернету розповіла про свою непоправну втрату, писати Politeka.net. Дружина артиста розповіла, що їй не вистачає близьких людей.
Про це вона поділилася у своєму сторіс Instagram. Катерина опублікувала фото свого дідуся, який позував у білій сорочці і піджаку з медалями.
"Дев'ять років, як немає мого дідуся", - написала Реп'яхова і додала: "Я так не набулася з бабусею і дідусем в житті. Мені їх дуже не вистачає. Цінуйте, у кого вони є".
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
У Харкові під мостом знайшли тіло 15-річного школяра: поліція назвала причину загибелі
Як Кароль, Каменських, Монатік та інші зірки виглядали до розкішного життя і популярності: несподівані фото
Зірка "1+1" Таран показала себе без гриму, здивувавши зовнішністю в звичайному житті: "Ой, смішна!"
Груба Полякова образила Тіну Кароль до сліз, вибачення не допомогли: "Для мене Ольга більше не існує"
У наступному сторі блондинка показала лист від бабусі і дідуся.
А на наступному фото Катерина показала архівний знімок, де вона зовсім ще маленька. На знімках можна помітити не тільки літніх родичів Instagram-зірки, але також її брата і матір.
Раніше ми писали, що минулого року співак Віктор Павлік одружився. Четвертою дружиною артиста став молодий концертний директор Катерина Репяхова.
Співак покликав дівчину, після чого зав'язалася розмова і з'явилися почуття. Зараз пара чекає дитину.
Катерина часто ділиться з підписниками подробицями про вагітність. Зокрема, вона розповіла - про цікаве положення повідомила чоловікові за допомогою СМС.
Нагадаємо, "Море сліз, як боляче": Віктор Павлік виконав зворушливе послання для померлого сина, відео
Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Павлика занепокоїлася про заробітки в декреті: "Я не планую себе обмежувати..."
Також Politeka писала, що вагітна дружина Павлика вразила змінами в зовнішності, можна не впізнати: "третя сестра Олсен"