Беременная жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, рассказала о трагедии в семье
Звезда интернета рассказала о своей невосполнимой утрате, пишет Politeka.net. Супруга артиста рассказала, что ей не хватает близких людей.
Об этом она поделилась в своем сторис Инстаграм. Екатерина опубликовала фото своего дедушки, который позировал в белой рубашке и пиджаке с медалями.
"Девять лет, как нет моего дедушки", - написала Репяхова и добавила: "Я так не набылась с бабушкой и дедушкой в жизни. Мне их очень не хватает. Цените, у кого они есть".
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В следующем стори блондинка показала письмо от бабушки и дедушки.
А на следующем фото Екатерина показала архивный снимок, где она совсем еще маленькая. На снимках можно заметить не только пожилых родственников Инстаграм-звезды, но также ее брата и мать.
Ранее мы писали, что в прошлом году певец Виктор Павлик поженился. Четвертой супругой артиста стал молодой концертный директор Екатерина Репяхова.
Певец позвал девушку, после чего завязался разговор и появились чувства. Сейчас пара ждет ребенка.
Екатерина часто делится с подписчиками подробностями о беременности. В частности, она рассказала - об интересном положении сообщила мужу с помощью СМС.
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