Беременная жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, рассказала о трагедии в семье

Звезда интернета рассказала о своей невосполнимой утрате, пишет Politeka.net. Супруга артиста рассказала, что ей не хватает близких людей.

Об этом она поделилась в своем сторис Инстаграм. Екатерина опубликовала фото своего дедушки, который позировал в белой рубашке и пиджаке с медалями.

"Девять лет, как нет моего дедушки", - написала Репяхова и добавила: "Я так не набылась с бабушкой и дедушкой в жизни. Мне их очень не хватает. Цените, у кого они есть".

В следующем стори блондинка показала письмо от бабушки и дедушки.

А на следующем фото Екатерина показала архивный снимок, где она совсем еще маленькая. На снимках можно заметить не только пожилых родственников Инстаграм-звезды, но также ее брата и мать.

Ранее мы писали, что в прошлом году певец Виктор Павлик поженился. Четвертой супругой артиста стал молодой концертный директор Екатерина Репяхова.

Пара познакомилась давно, когда Екатерина была маленькой. Павлик тогда запомнил девочку. Репяхова выросла и закончила учебу в вузе, а позже случайно встретила Павлика в одной из николаевских гостиниц.

Певец позвал девушку, после чего завязался разговор и появились чувства. Сейчас пара ждет ребенка.

Екатерина часто делится с подписчиками подробностями о беременности. В частности, она рассказала - об интересном положении сообщила мужу с помощью СМС.

Напомним, "Море слез, как больно": Виктор Павлик исполнил трогательное послание для умершего сына, видео

Как сообщала Politeka, беременная жена Павлика забеспокоилась о заработках в декрете: "я не планирую себя ограничивать..."

Также Politeka писала, что беременная жена Павлика поразила изменениями во внешности, можно не узнать: "третья сестра Олсен"