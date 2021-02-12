Виктор Павлик исполнил композицию российского певца

Как передает Politeka.net, кадры опубликовала жена артиста Екатерина Репяхова на своей страничке в Instagram.

Судя по геолокации, которая указана в подписи на видео, все происходило одном из отелей курортного Буковеля.

На опубликованных кадрах Виктор Павлик исполнил композицию российского певца Юрия Антонова "Мечты сбываются".

Судя по обстановке и слушателям в зале, выступал певец на корпоративе.

Ранее в одном из интервью Павлик признался, что период карантина, когда концертная деятельность стала на паузу, именно его жена Екатерина Репяхова стала главным кормильцем в их семье.

По его словам, у него были запланированы несколько десятков концертов по Украине, туры, уже были подготовлены и разосланы афиши. Однако из-за карантинных ограничений их пришлось отменить или перенести.

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