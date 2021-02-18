Известный украинский певец Виктор Павлик рассказал правду о своей старенькой матери

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик, недавно потерявший сына, но нашедший поддержку у молодой жены Екатерины, в своем интервью в программе "Ужин с Дороти" на YouTube рассказал о своем отношении к матери и в каких условиях живет 81-летняя женщина (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Певец признается, что ему не так часто удается заезжать к маме, но и помощь она не принимает, поскольку не желает брать деньги от артиста. Но, по словам Виктора Павлика, его мама буквально выживает на пенсию, из которой ей приходится оплачивать дорогостоящие коммунальные платежи и довольствоваться минимальным набором продуктов на месяц.

Виктор Павлик в разговоре привел слова своей матери об этом.

"За газ заплачу, буханку хлеба себе куплю, молока куплю, колбасы какой-нибудь куплю... Мама - 81-й год уже, ну, мало ест, в принципе, одинокая. Там в Теребовле меня ждет постоянно. Она не хочет брать деньги, всего ей приходит пенсия, она платит за газ, она - 100-200 гривен на еду, телефон - 100 гривен",- рассказывает певец.

На вопрос ведущей о том, что же можно купить на 100 гривен, Павлик снова подчеркнул, что мама мало кушает и ей хватает.

"Цены везде по Украине не малые, но маме хватает. Ну, я же говорю, она мало ест, чай, хлеб с маслом... Ей главное, чтобы был хлеб, масло, кусочек какой-то колбаски. Возможно, молоко с булочкой. Ей не на что тратить и она себе складывает там... На похороны...",- рассказал Виктор Павлик.

Также в разговоре он признался, что очень редко наведывается к маме в Теребовлю, хотя она его ждет.

"Заехали к маме, пользуясь случаем поздравили ее, это был как раз Сочельник. Недолго я там был... Это надо видеть: хатка маленькая, мама выходит во двор, мы заезжаем на машине... Я к маме заезжаю, к большому сожалению, жаль, каюсь, но если два раза в год, то это очень хорошо. Это мало, я знаю, потому что мама сама ждет на Рождество, на Пасху",- признается артист.

Интервью Виктора Павлика очень насторожило его поклонников, которые в комментариях осудили певца за такое отношение к старенькой и одинокой матери.

"Даже в самой глухой деревне на такие деньги не купишь продукты. Это жизнь впроголодь!", "Тратит кучу денег на некому ненужные клипы, а мама живёт на 1 500 гривен и он это сто раз повторил. Не стыдно?", "Фу...маме 1300 гривен, говорит, хватает....шок! Принеприятнейший тип!", "На Буковель деньги есть...А маме ничего не надо...Да уж", "Мелочный до ужаса, про маму больно слушать, "мама мало ест" - это треш, простите, живет за счёт жены-блогера", "Очень неприятное впечатление от человека сложилось", "Чувак просто сидит на женских плечах всю жизнь, от мамы сразу к женщине. Еще и мать денег дает. Это низко так себя вести. На вопрос "как живете в карантин? - Ну как, благодаря Кате, и ее странице в инстаграм, то выживаем". Мужииик, что ты сделал для улучшения жизни всех женщин, за которых ты взял ответственность?",- пишут возмущенные украинцы.

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