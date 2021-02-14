Что-то пошло не так

Екатерина Репяхова, молодая супруга 55-летнего певца Виктора Павлика, вызвала ажиотаж новым семейным фото

Как передает Politeka.net, 26-летняя девушка опубликовале в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором предстала рядом с возлюбленным.

Беременная Репяхова с моложавым Павликом позировали в тематической фотозоне, посвященной Дню святого Валентина. Екатерина была в закрытом красном платье в цветочек, длиной ниже колен, а ее супруг в черной футболке и брюках.

На фото улыбающаяся парочка стояла близко друг к другу, обнимаясь за талии.

"Любимый, самый лучший муж в мире❤️ Пусть так будет всегда🙏🏻", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Красивая пара ❤️счастья Вам ❤️"

"Обожаю вашу пару!!!!🙌"

"Очень милые!! С праздником, будьте счастливы!!!❣"

"Такие веселые и милые ❤️"

"Чудесные😍❤️уверена, что так будет всегда😍"

"Вы замечательные! Пусть Ваша любовь будет вечной ❤️"

"Платье, колхоз("

Напомним, Репяхова и Павлик расписалась 29 мая прошлого года в одном из киевских ЗАГСов. Шумное празднование влюбленные планировали на 10 июня, но из-за карантина перенесли свадьбу на середину августа. Однако, в начале месяца после двухлетней борьбы с раком умер сын артиста Павел, и молодые супруги вовсе отменили торжество.

Недавно Екатерина объявила, что ждет первенца. Малыш должен родиться предположительно в июне. Девушка активно делится с подписчиками информацией, как протекает беременность и даже показывала кадры с УЗИ.

Напомним, Павлик на корпоративе отжег хит российского певца: "Мечты сбываются...".

Как сообщала Politeka, беременная жена Павлика показала, что у нее подрос не только живот: «Это все результат моих…».