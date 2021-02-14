Екатерина Репяхова, молодая супруга 55-летнего певца Виктора Павлика, вызвала ажиотаж новым семейным фото
Как передает Politeka.net, 26-летняя девушка опубликовале в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором предстала рядом с возлюбленным.
Беременная Репяхова с моложавым Павликом позировали в тематической фотозоне, посвященной Дню святого Валентина. Екатерина была в закрытом красном платье в цветочек, длиной ниже колен, а ее супруг в черной футболке и брюках.
На фото улыбающаяся парочка стояла близко друг к другу, обнимаясь за талии.
"Любимый, самый лучший муж в мире❤️ Пусть так будет всегда🙏🏻", - говорится в подписи.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Красивая пара ❤️счастья Вам ❤️"
"Обожаю вашу пару!!!!🙌"
"Очень милые!! С праздником, будьте счастливы!!!❣"
"Такие веселые и милые ❤️"
"Чудесные😍❤️уверена, что так будет всегда😍"
"Вы замечательные! Пусть Ваша любовь будет вечной ❤️"
"Платье, колхоз("
Напомним, Репяхова и Павлик расписалась 29 мая прошлого года в одном из киевских ЗАГСов. Шумное празднование влюбленные планировали на 10 июня, но из-за карантина перенесли свадьбу на середину августа. Однако, в начале месяца после двухлетней борьбы с раком умер сын артиста Павел, и молодые супруги вовсе отменили торжество.
Недавно Екатерина объявила, что ждет первенца. Малыш должен родиться предположительно в июне. Девушка активно делится с подписчиками информацией, как протекает беременность и даже показывала кадры с УЗИ.
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