Павлик обласкал гладенькие спинки в воде, фанаты от удивления раскрыли рты

Украинский певец Виктор Павлик будоражит сердца фанатов, а беременная молодая жена знаменитого певца публикует в инстаграм множество фотографий и всячески "продвигает" своего супруга. Как передает Politeka.net в сторис Екатерины Репяховой Павлик появились кадры развлечений Павлика без жены в одесском дельфинарии.

Павлик показал, что говорится, настоящий класс, катаясь на спинах дельфинов. Сперва певец проплыл на носах у двух дельфинов, а после проплыл на спине одного, мчась как на борде.

Кадры "утех", а на самом деле изнурительных тренировок, показала Катя, жена Виктора. Она написала несколько комментариев к видео:

"Кто там, что про старика говорил? Мой муж самый талантливый во всем!", - написала Катя для хейтеров, которые "полюбили" выплескивать на пару всяческий негатив.

На видео Виктор как настоящий спрут выплывает из воды, держится на носах дельфинов, а потом его стремительно "доставляют" к пирсу. Кадры сняты в Одесском дельфинарии NEMO.

Известно, что Катя Репяхова ждет ребенка от Виктора Павлика, это будет четвертый ребенок для знаменитого певца и первый для Кати.

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