Молодая жена 55-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая ждет первенца, похвасталась растущим животиком
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео, демонстрируя округлившиеся формы. Как известно, знаменитое семейство сейчас наслаждается отдыхом. Екатерина публикует фото и видео с курорта.
Недавно она хвасталась, что ходила на ужин с мужем без телефонов, что стало для них необычным опытом. Судя по всему, парочка очень зависит от гаджетов, о чем Екатерина не упустила возможности напомнить.
Она опубликовала видео, снятое по дороге в столовую. В кадре Репяхова продемонстрировала свой округлившийся живот. Также в кадр попал Виктор Павлик, который завис в телефоне.
«Так мы и ходим с мужем) Как зомби в телефонах. На обед», - пожаловалась девушка.
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Стоит отметить, что на видео засветилась лысеющая голова Павлика, который в последнее время стал очень коротко стричься. Вероятно, артист пытается скрыть редеющую шевелюру. Об этом неоднократно писали поклонники в комментариях под свежими фото звезды.
«Постарел сильно», «А что с волосами?», «С молодой женой надо держать себя в форме», - пишут пользователи сети.
Напомним, что беременная жена Павлика напугала уставшим видом и рассказала о трудностях: "Уже в обморок падала".
Как сообщала Politeka, Павлик предался утехам на курорте без беременной жены: "Кто там что про старика говорил?".
Также Politeka писала, что беременная жена Павлика в купальнике похвасталась своим талантом перед мужем: "Какая я...".