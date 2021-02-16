Павлик обласкав гладенькі спинки у воді, фанати від подиву розкрили роти
Український співак Віктор Павлік розбурхує серця фанатів, а вагітна молода дружина знаменитого співака публікує в Instagram безліч фотографій і всіляко "просуває" свого чоловіка. Як передає Politeka.net у сторіс Катерини Репяхової-Павлик з'явилися кадри розваг Павлика без дружини в Одеському дельфінарії.
Павлик показав, що кажуть, справжній клас, катаючись на спинах дельфінів. Спершу співак проплив на носах у двох дельфінів, а після проплив на спині одного, мчачи як на борді.
Кадри "утіх", а насправді виснажливих тренувань, показала Катя, дружина Віктора. Вона написала кілька коментарів до відео:
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"Хто там, що про старого говорив? Мій чоловік найталановитіший у всьому!",- написала Катя для хейтерів, які "полюбили" вихлюпувати на пару усілякий негатив.
На відео Віктор як справжній спрут випливає з води, тримається на носах дельфінів, а потім його стрімко "доставляють" до пірсу. Кадри зняті в Одеському дельфінарії.
Відомо, що Катя Репяхова чекає дитину від Віктора Павлика, це буде четверта дитина для знаменитого співака і перша для Каті.
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