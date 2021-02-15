Катерина Реп'яхова, Молода дружина 55-річного співака Віктора Павлика, показала, як проводить час разом з чоловіком

Дівчина зараз знаходиться в цікавому положенні, а це не заважає їй тримати себе в тонусі, передає Politeka.net. Цього разу зірка опублікувала кілька сторіс в Instagram, в яких показала, де проводить час разом з чоловіком.

Катерина постала в білому халаті в ліфті, коли за нею зайшов чоловік. Віктор Павлік також був у халаті, а ніс і рот прикрив хусткою. Артист помахав рукою в камеру.

Реп'яхова посміхнулася, похвалившись свіжим виглядом без косметики.

Пізніше дівчина показала свій талант - як плаває в басейні з блакитною водою. Дівчина посміхалася і видно, що їй подобається це заняття. А в цей час її знімав, ймовірно, чоловік.

"Яка я смішна", - написала дружина Павлика.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Віктор Павлік одружився вчетверте 29 травня минулого року в одному з київських РАГСів. Обраницею стала його молодий концертний директор Катерина Репяхова.

Спочатку пишне торжество перенесли через карантин, але після того, як у Віктора помер син, пара і зовсім скасувала свято.

Примітно, що пара познайомилася на концерті в Трускавці 16 років тому. Артист запам'ятав Катерину. А коли дівчина подорослішала і закінчила навчання у вузі, вона випадково зустріла Павлика в одному з миколаївських готелів.

Співак покликав дівчину, після чого зав'язалася розмова і з'явилися почуття.

Нагадаємо, Павлик на корпоративі відпалив хіт російського співака: "мрії збуваються...".

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