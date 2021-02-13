Молода дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася тривожним зізнанням про своє самопочуття
Як відомо, 26-річна Репяхова чекає свого первістка, а ось для Павлика ця дитина стане вже четвертою. Дівчина ділиться всіма подробицями свого життя в Instagram, розповідаючи про своє самопочуття в найдрібніших деталях.
Цього разу Репяхова поскаржилася на погане самопочуття у своїх сторіз, пише Politeka.net.
Так, дружина Павлика розповіла, що буває, коли вона довго не їсть. У публікації Репяхова показала, що обідати їй довелося вже ввечері, через що вона відчувала себе не дуже добре.
"Як добре, коли поїси. А то вже непритомніла", - поскаржилася Репяхова на відео, на якому показала, як вона зараз виглядає.
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Пізніше вона також прокоментувала питання від підписників, які написали, що вона виглядає втомлено.
"Були невеликі неприємні моменти сьогодні. Які мене і чоловіка засмутили. Мені здається, навіть піднімалася температура. Але вже все добре", - написала Репяхова.
Раніше дружина Павлика розповіла про свою непоправну втрату. Катерина опублікувала фото свого дідуся в піджаку з медалями.
"Дев'ять років, як немає мого дідуся", - написала Репяхова і додала: "Я так не набулася з бабусею і дідусем в житті. Мені їх дуже не вистачає. Цінуйте, у кого вони є", - написав вона.
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