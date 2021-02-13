Молода дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася тривожним зізнанням про своє самопочуття

Як відомо, 26-річна Репяхова чекає свого первістка, а ось для Павлика ця дитина стане вже четвертою. Дівчина ділиться всіма подробицями свого життя в Instagram, розповідаючи про своє самопочуття в найдрібніших деталях.

Цього разу Репяхова поскаржилася на погане самопочуття у своїх сторіз, пише Politeka.net.

Так, дружина Павлика розповіла, що буває, коли вона довго не їсть. У публікації Репяхова показала, що обідати їй довелося вже ввечері, через що вона відчувала себе не дуже добре.

"Як добре, коли поїси. А то вже непритомніла", - поскаржилася Репяхова на відео, на якому показала, як вона зараз виглядає.

Пізніше вона також прокоментувала питання від підписників, які написали, що вона виглядає втомлено.

"Були невеликі неприємні моменти сьогодні. Які мене і чоловіка засмутили. Мені здається, навіть піднімалася температура. Але вже все добре", - написала Репяхова.

Раніше дружина Павлика розповіла про свою непоправну втрату. Катерина опублікувала фото свого дідуся в піджаку з медалями.

"Дев'ять років, як немає мого дідуся", - написала Репяхова і додала: "Я так не набулася з бабусею і дідусем в житті. Мені їх дуже не вистачає. Цінуйте, у кого вони є", - написав вона.

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