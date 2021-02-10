Виктор Павлик спел песню, посвященную своему младшему сыну Палу, который умер от рака

Известный певец Виктор Павлик посвятил свою песню "Мой Ангел" своему сыну Павлу, который покинул этот мир в августе прошлого года. Певец выпустил песню 7 февраля, на полгода со дня смерти сына, на своем официальном Youtube-канале, сообщает Politeka. В видео певец показал, каким был его сын.

Известно, что Павел Павлик, младший сын Виктора, несколько лет боролся с онкологической болезнью, однако рак прогрессировал. Несмотря на все курсы химиотерапии, и лечение, здоровье молодого парня ухудшалось. На время он решил прекратить лечение, чтобы восстановить природные силы организма. Однако без лекарств 21-летний парень продержался лишь несколько месяцев. 7 августа мать Павла сообщила о смерти своего сына.

7 февраля Виктор Павлик написал: "Сегодня полгода. Мой Ангел. Памяти Павла".

Трогательные слова песни, которые написала поэтесса Светлана Боярчук пронизывают душу. Музыку Виктор Павлик написал сам. Поклонники артиста выразили искренние соболезнования знаменитому музыканту.

Ранее музыкант говорил, что уверен, его сын, светлый ребенок, попал на небеаса к Богу, он Ангел.

"Сочувствую .... Какая боль ... Царство Небесное вашему сыночку Павлу ....", "Светлая память. Аж до дрожи …" "Очень жаль, что ушел так рано! Соболезную", "Когда дети умирают, это всегда очень больно !!!!!!", "Сочувствую ... песня пронизывает душу", "Без слез невозможно слушать. Нет страшнее горя, чем похоронить своего ребенка. Примите искренние соболезнования."

Напомним, что Виктор Павлик, похоронивший сына, признался Осадчей в сокровенном, мурашки по коже: "Он возле меня..."

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