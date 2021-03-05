Ушла из жизни от патологии сердечно-сосудистой системы актриса и режиссер Алла Ягизарова
Об этом пишут РосСМИ.
Знаменитая актриса и режиссер Алла Ягизарова ушла на 81-м году жизни. Вся её творческая многолетняя деятельность была посвящена театру.
Перед кончиной Алле Ягизаровой стало плохо, общее состояние было неважное . Её близкие родственники обратились в скорую помощь. Приехавшая бригада медиков госпитализировала знаменитость.
К сожалению, врачи клиники оказались бессильны перед смертью. Женщине уже не смогли помочь.
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Как сообщили врачи больницы, основной причиной смерти 81-летней Аллы Ягизаровой явились проблемы с сердечно-сосудистой системой. Тело покойной отправили на экспертизу.
Хотя раньше Ягизарова редко жаловалась на здоровье.
Свой творческий путь она начала в Бакинском театре юного зрителя, где работала много лет. Через некоторое время она сменила столицу Азербайджана на другую столицу - Москву.
После переезда Алла Ягизарова сдала экзамены, поступила в ГИТИС. Выбрала актерский факультет. Одним из её однокурсников был актер Савелий Крамаров, чье участие в любом фильме делало ленту известной.
Не останавливаясь на достигнутом, Ягизарова решила продолжить учебу. Так, со временем она поступила и окончила Щукинское театральное училище, его режиссерское отделение.
Её больше интересовали дети, поэтому актриса перед смертью работала руководителем театра для детей. Бралась она и за режиссуру, ставила спектакли для взрослых в подмосковных домах культуры.
Имея за плечами хорошую театральную школу, ей нравилось подготавливать детей к разнообразным конкурсам.
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