Появились подробности гибели бывшей участницы группы Little Big Анны Кастельянос, известной как Анна Каст

39-летнюю артистку нашли на полу, на лбу у нее была ссадина. При этом дверь в квартиру была приоткрыта, пишет Telegram-канала Life Shot и публикует фото с места.

Полицейские не исключают, что её могли убить. Сейчас проводится вскрытие. По его итогам будет понятно, насильственная это смерть или естественная.

Отечается, что из-за болей в спине Анна Каст почти не вставала с кровати, за ней присматривала волонтер. 1 марта она пришла навестить певицу и обнаружила ее мертвой.

Тем временем знакомая Кастельянос сказала «Газете.Ru», что на здоровье артистка не жаловалась.

«В последнее время она наоборот говорила, что все хорошо. А вот до этого у нее были некоторые сложности, но именно на здоровье она не жаловалась, по крайней мере настолько, чтобы можно было сильно переживать», — поделилась Валентина Чебоксарова.

Несмотря на инвалидность (диагноз ахондроплазия ей поставили еще в детстве) и рост в 130 см, Анна была очень активной и деятельной личностью. В свое время она отучилась на библиотекаря, устроилась работать в школу.

Со временем Анна стала стала работать аниматором в клубах, сниматься в кино и клипах. так появились первые ростки ее популярности. Ну а широкую известность Каст получила, попав в Little Big.

В группе Кастельянос c 2013 по 2016 годы. Она привела в Little Big свою знакомую Олимпию Ивлеву. И они стали первыми солистками коллектива.

После ухода из группы Каст вела снималась в кино, вела мероприятия, работала в тату-салоне.

Напомним, жизнь популярной певицы трагически оборвалась из-за несчастного случая: «хотела посмотреть на…»

Как сообщала Politeka, внезапно ушла из жизни молодая актриса-красавица, ей было всего 26 лет: раскрыты загадочные подробности

Также Politeka писала, что непоправимое случилось с другом Аллы Пугачевой, первые подробности загадочной трагедии: «Тело нашли на территории..."