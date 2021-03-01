Экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в собственной квартире на Рыбацком проспекте в Санкт Петербурге

38-летнюю Анну Каст обнаружили волонтеры. Соотбщается, что последние полгода артистка была фактически прикована к постели из-за проблем со спиной. Об этом пишет телеграм-канал Mash на Мойке.

Анна Каст и Олимпия Ивлева покорили зрителей в клипе «Every day I’m drinking».

Они были участницами первого состава Little Big - и завоевали большую популярность, но затем покинули знамениотую группу.

Как говорила сама Анна, причиной ухода стало негативное отношение родителей в детсаду, где она работала воспитательницей. Кроме участия в группе Прусикина, Анна снималась в кино, вела мероприятия.

Little Big — российская панк-поп-рэйв-группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Коллектив был выдвинут от России на песенный конкурс «Евровидение-2020». Группа впервые заявила о себе 1 апреля 2013 года, выпустив клип «Every Day I’m Drinking» на YouTube.

Поклонники Анны Каст выражают свои соболезнования семье артистки.

"Земля тебе пухом", "Царствие небесного тебе, Земля пухом. Маленький человек с большим сердцем", "Я в шоке", "Прощай", "Земля тебе пухом, Анечка", - пишут на ее странице в соцсети.

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