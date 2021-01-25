Не первая молодая звезда, которая ушла из жизни за последний год

Известная корейская модель и актриса Сон Ю-джон ушла из жизни

Как передает Politeka.net, об этом сообщила корейская газета South China Morning Post, пишет «Lenta.ru». Ей было всего 26 лет.

Отмечается, что девушка скончалась еще 23 января. Это подтвердили в агентстве Sublime Artist, с которым она заключила контракт в 2019 году. Отмечается, что Сон Ю-джон начинала свою карьеру как модель. Ее особенно любили косметические бренды, приглашая ее рекламировать свою продукцию. В кино красотка дебютировала в сериале «Золотая радуга». Также она была известна по роли в сериале «Школа 2017».

На данный момент точная причина смерти актрисы не оглашается, но в СМИ просочились слухи о том, что Сон Ю-джон покончила жизнь самоубийством.

Стоит отметить, что это не первая загадочная смерть молодой звезды в Южной Корее за последнее время. В начале 2020 года сообщалось о смерти 24-летней актрисы Го Су Чжон. Она умерла после продолжительной борьбы с болезнью. Осенью 2020 года стало известно, что жизнь самоубийством покончила 25-летняя кей-поп-исполнительница Солли. Также осенью была найдена мертвой в своем доме 28-летняя кей-поп-певица Гу Хара.

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