Спільна біда наздогнала співачку Настю Каменських і переможця першого сезону "Голос країни!" Івана Ганзеру

Як повідомляє Politeka.net, 25 січня обидва артисти повідомили про втрату батьків. Для Івана Ганзери батько був головною підтримкою під час вокального шоу, саме йому учасник присвятив пісню "Не плач, тато", яка принесла йому і Діані Арбеніній перемогу у фіналі.

"Тато сьогодні помер", - коротко повідомив співак на своїй сторінці в соцмережі"Facebook".

Через травму при народженні зірка "Голос країни" отримав інвалідність по зору. Глава сімейства вів Сільське господарство в Харківській області, поки мама працювала на пошті. Іван з'явився у них в 1987 році, а в 1993-му батьки втратили старшого сина.

Користувачі соцмережі в коментарях підтримали Івана, не залишився осторонь і співак Віктор Павлік:

"Іванко, прийми мої співчуття. Царство Небесне. Нехай спочиває з Богом"; " прийми наші щирі співчуття. Царство йому небесне"; " Тримайся ... співчувати ... Твій батько був чудовою людиною ... світла пам'ять!"; "Іван! Мої щирі співчуття! Пам'ятаю, як він вболівав за вас, його очі, наповнені сльозами радості і гордості за вас! .. Вічний спокій і вічна пам'ять вашому татові!".

Раніше про смерть тата в "Instagram" розповіла Настя Каменських. Вона виклала відео, зняте з Олексієм Йосиповичем на Новий Рік, літній чоловік розповів зірковій доньці, чого бажає у 2021-му.

"Ти мене навчив любити і я навчу своїх дітей! Спасибі, що був моїм татом! Найдобрішим, найвеселішим, турботливим, цікавим, розумним, мудрим і сильним! Будь ласка, приходь до мене частіше у снах. Я люблю тебе, тат!",- написала співачка в соцмережі.

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