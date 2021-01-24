Украинская певица Настя Каменских удивила внешним видом на отдыхе
Как передает Politeka.net, новым снимком с отдыха артистка поделилась на своей страничке в Instagaram.
Как известно, Каменских, вместе с мужем Алексеем Потапенко сейчас отдыхают на Мальдивах. Настя регулярно делится кадрами с райского уголка в соцсетях. На этот раз певица предстала на кадре в черном халате, соблазнительно обнажив ноги.
Поклонники восхитились внешностью Насти, но были и те, кто обвинил певицу в использовании фото-редактора.
"Настюш, сколько у вас сейчас вес? Был наверно 70кг год назад, а сейчас 50?", "Такая худенькая стала", "Подозреваю, что день начался прекрасно", "Игристое с самого утра на пляже это лайк!", "Фотошопом неудачно сделан. Получились очень длинные ступни на красивых ножках. Настя вы и так красавица", "Настя какой размер ноги?", "Красивая, сразу и не узнал", "Ого, фотошоп, пальцы на ногах, как на руках, Настя зачем", - писали в комментариях под постом Каменских.
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