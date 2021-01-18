Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась новыми фото из отпуска на Мальдивах

Отдыхая на Мальдивах, певица решила каждый день показывать несколько десятков интересных Стори и делиться забавными моментами с супругом Потапом. Перед тем как уехать, звезда также показала несколько снимком, на которых предстала в естественном и просто виде.

Каменских не постеснялась прогуляться в простом спортивном лифчике и показала себя без макияжа, засветив при этом свой свежий загар. Ранее Настя уже отмечала, что в первый же день после приезда сгорела и пришлось поберечь себя, чтобы не ходить красной, как помидор.

Как видно на снимках, звезда очень заботится о себе и своем внешнем виде. Настя встает в шесть утра и часто ходит на пробежку, не игнорируя тренировки даже в отпуске. Обязательный завтрак – каша, фрукты, овощи, зерновой хлеб. Занятие в спортивном зале не менее 2 часов.

Ухаживающие средства для лица Каменских выбирает только из натуральных компонентов. Также звезда часто пользуется тканевыми масками, в их состав входит коллаген, пептиды, коллаген и многое другое.

Два раза в месяц звезда посещает косметолога, делая чистку лица, массаж и пилинг. Из-за фильтров в Стори, Каменских часто подозревают в любви к уколам красоты, однако звезда все опровергает.

Мы также писали, что Настя продолжает показывать поклонникам на камеру, как проводит время и меняет наряды. Недавно Каменских показала, как позирует на пляже - за ее спиной можно увидеть пальмы и чистую морскую воду. Каменских на кадрах счастливо бегает по белому песку, на ее губах яркая улыбка.

Пользователи сети тут же ответили:

"Красавица выглядишь прекрасно!!! 😍", "Красоточка 💋ты просто агонь 🙈Настя 😘", "Странно смотрится наряд, но каждый раз новое лицо, то ли настроение то ли фильтры", "Я с восхищением наблюдала и вдохновлялась невероятной красотой!", "Шикарная💗😘. Хорошого вам отдыха💗😘", "Я не пойму рубашка что ли в шорты заправлена? Это все равно что в трусы я бы майку заправил".

Напомним, Каменских раскрепощенно покрутила формами в черном бикини.

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