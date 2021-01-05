Популярная украинская певица Настя Каменских впечатлила поклонников, примеряв мини-платье из латекса и не только

Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Это какое-то невероятное сочетание самых ярких красок, музыки, сказочных образов и декораций! 😍 Невозможно передать словами, насколько это красиво и феерично! Нужно только увидеть самому! ✔️ Какое фото нравится больше? 1, 2 или 3? 📷» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных фотографиях Каменских предстает перед камерой в латексном мини-платье и соответствующий сапожках с перчатками. Это привело в «дикий» восторг ее поклонников.

«Очень классная. Просто бомба», «Ох, повезло Потапу с тобой! И красавица, и хозяйка», «офигенно выглядишь», «шикарная бомба», «красотуличка и крутышка», «ох уж эта мода. Ты хорошеешь просто на глазах», «а ты крутая», «красотка!», «невозможно выбрать. Вы на всех крутая», - пишут они.

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