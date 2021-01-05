Украинская певица Настя Каменских показала один из последних своих образов для съемок шоу "Маска"
Как известно, в первом сезоне украинской адаптации шоу «Маски» Настя Каменских также приняла участие в роли одного из членов жюри.
В каждом выпуске певица примеряла самые разные и неожиданные образы, которые удивляли сеть. Настя экспериментировала с прической, стрижкой, цветом волос и надевала довольно необычные наряды с блестками или те, что были сделаны из латекса.
"Мне кажется, что это на текущий момент самое крутое и самое интересное шоу. Это такая новая эпоха. Потому что ты уже не выбираешь просто, как там красиво поют, некрасиво, талантливый человек или нет. Здесь ты пытаешься, во-первых, угадать, посмотреть и выбрать лучший номер. ", – сказала ранее звезда в программе "Зірковий шлях".
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Перед стартом проекта в Инстаграм популярного шоу также появилась запись с Каменских, мило позирующей в маске с камнями и показывающей свой стильный образ. Латексный костюм с россыпью камней и бусин прямо на груди выглядел очень необычно.
Вот что написали ранее поклонники под идентичным постом у самой Каменских:
«Все супер, вот только почему грудь "волосатая"?))) 🙈; буду с удовольствием смотреть💕; А вот это сочно; Красивая такая ❤️😍; Буду смотреть, супер; Конечно🔥🔥; Лисичка или кошечка❗ и на ту и на другую похожа❗; Шикарно👍🙏 Вы самая красивая❤️».
Популярная артистка привыкла снимать различные ролики в приложении «Тик-ток», чтобы привлечь внимание к себе. Каменских для этого всегда старается сменить образы, переодеться на камеру и сделать что-то смешное. Так, звезда решила поделиться видео с новогодним преображением.
На фан-аккаунтах тут же появилась новая запись артистки, в которой она, словно Золушка, меняет свой вид из домашнего и простого на роскошный новогодний.
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