Украинская певица Настя Каменских показала один из последних своих образов для съемок шоу "Маска"

Как известно, в первом сезоне украинской адаптации шоу «Маски» Настя Каменских также приняла участие в роли одного из членов жюри.

В каждом выпуске певица примеряла самые разные и неожиданные образы, которые удивляли сеть. Настя экспериментировала с прической, стрижкой, цветом волос и надевала довольно необычные наряды с блестками или те, что были сделаны из латекса.

"Мне кажется, что это на текущий момент самое крутое и самое интересное шоу. Это такая новая эпоха. Потому что ты уже не выбираешь просто, как там красиво поют, некрасиво, талантливый человек или нет. Здесь ты пытаешься, во-первых, угадать, посмотреть и выбрать лучший номер. ", – сказала ранее звезда в программе "Зірковий шлях".

Перед стартом проекта в Инстаграм популярного шоу также появилась запись с Каменских, мило позирующей в маске с камнями и показывающей свой стильный образ. Латексный костюм с россыпью камней и бусин прямо на груди выглядел очень необычно.

Вот что написали ранее поклонники под идентичным постом у самой Каменских:

«Все супер, вот только почему грудь "волосатая"?))) 🙈; буду с удовольствием смотреть💕; А вот это сочно; Красивая такая ❤️😍; Буду смотреть, супер; Конечно🔥🔥; Лисичка или кошечка❗ и на ту и на другую похожа❗; Шикарно👍🙏 Вы самая красивая❤️».

Популярная артистка привыкла снимать различные ролики в приложении «Тик-ток», чтобы привлечь внимание к себе. Каменских для этого всегда старается сменить образы, переодеться на камеру и сделать что-то смешное. Так, звезда решила поделиться видео с новогодним преображением.

На фан-аккаунтах тут же появилась новая запись артистки, в которой она, словно Золушка, меняет свой вид из домашнего и простого на роскошный новогодний.

Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк

Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой

Также Politeka писала, что трагедия навсегда связала Каменских с экс - возлюбленным, подробности