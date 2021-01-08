Известная украинская певица Настя Каменских отправилась в отпуск несколько дней назад, откуда делится стильными кадрами

Как стало известно несколько часов назад, сразу после Рождества Потап и Настя Каменских решили отправиться в отпуск на Мальдивы. В своих Сторисах Настя рассказала, как проходил ее перелет, как они добирались до своего райского уголка и как будут проводить время.

После этого Настя решила поделиться несколькими пляжными фото в новом черном купальнике без принтов и заодно покрасоваться естественным образом без макияжа и украшений. Похоже, Каменских даже в 30-градусную жару чувствует себя отлично и наслаждается с супругом идеальным местом бля отдыха.

Поклонники же решили обратить внимание под постом в Инстаграм на сам внешний вид звезды, которая подчеркнула похудевшую фигуру благодаря новому образу:

«Очки, купальник и сланцы с Алиэкспресса?;-) 😂Отличная фигура👍;Опять поправилась или беременна?; Форма супер! Какая спортивная и поддянутая фигурка! Настя, Вы вдохновляете!!!😻; Обожаю!! Как она так похудела !!!; Потап не злится ?; Потапу повезло.Он сам добился свою принцессу!; Прекрасна🔥; Настя Вы прекрасны!!! 👍❤».

Ранее Настя Каменских показала себя после прилета на море. На фото красотка показалась в голубом купальнике. Слишком маленький лиф сильно прижал грудь Насти, а образ девушка дополнила цветочком в ухе.

Звезда в руках держала бокал шампанского, позируя на пляже в жаркой стране. Кадр получился нежным и солнечным, ведь видно, что Настя добралась до моря и счастлива в отпуске. "Лицо отпуска", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков за 8 минут и написали множество комментариев.

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