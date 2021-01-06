Украинская певица Настя Каменских поразила преображением в новом году

Как сообщает Politeka.net, красотка выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" видео, записанное в домашней обстановке. Она появилась в гостинной их с Потапом дома, где расположен горящий камин и множество упаковок с подарками.

Настя Каменских вошла в кадр красной рубашке-ночнушке и миниатюрных шортиках такого же цвета. Судя по всему, исполнительница только недавно выбралась из постели, но уже успела накраситься. Она взяла с полки камина туфельку и через плечо бросила себе на ступню.

Сразу после этого по волшебству монтажа звезда сменила наряд на темно-зеленое платье с тонкими бретельками и длинным разрезом на бедре, можно заметить, что под одеждой нет бюстгальтера. Настя покрутилась перед камерой, поглаживая свои соблазнительные изгибы, а также встряхнула свои кудряшки.

"2020 & 2021 наряд 👗🤍", - отметила знаменитость в описании.

Пользователи социальной сети выразили свое мнение об образах Насти Каменских в комментариях:

"В изумрудном восхитительна, Настя! 🔥🔥🔥"; "Настя, Вы в любой одежде прекрасны и в пижаме и в шикарном платье. Меня, правда, пугает это платье-белье... неужели нам опять прийдется провести год в постели и дома?))))"; "Настя будет самой красивой в мире даже в рваном мешке. Наземная красота в придачу к уму и притягательной искренней человечности. Наша гордость"; "Постарела уже, видно🤔"; "Она все пляшет😂"; "Чудо, как хороша"; "Каменских, удивительная особа! 🔥🔥🔥❤️❤️"; "Можно смотреть вечно"; "Эта девочка просто супер"; "Божественная 😍"; "В этом платье как Тина Кароль".

Напомним, что игривая Каменских облачилась в латекс и соблазнила не только взглядом: «Ох, повезло Потапу!»

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