Популярная украинская певица Настя Каменских показала, как веселится по вечерам с мужем на празднике

Вечером артистка вместе с супругом решили показать, как веселятся на празднике коллеги Людмилы Андрусишиной, которую решили также поздравить в Инстаграм. Настя поделилась в социальной сети также серией небольших видео, заснятых на вечеринке.

В Сторис звезды можно увидеть, как довольная Каменских веселится перед камерой и хвастается фигурой в необычном костюме. Из-за вечернего неонового освещения невозможно рассмотреть цвет наряда, однако верхняя часть костюма Каменских стала главной изюминкой в ее образе.

Дело в том, что Каменских надела тонкий спортивный лиф и дополнила тот кофтой из одной сеточки, что совсем не скрывал ее фигуру. Волосы звезда оставила распущенными, а также надела аксессуары – небольшое колье и сережки без камней.

Покрасовался рядом со своей супругой и певец Потап, показывая, как он вместе с Настей танцует перед объективом, устраивая "ночную феерию".

Также ранее Настя Каменских впечатлила поклонников, примеряв мини-платье из латекса, фотографиями знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Это какое-то невероятное сочетание самых ярких красок, музыки, сказочных образов и декораций! 😍 Невозможно передать словами, насколько это красиво и феерично! Нужно только увидеть самому! ✔️ 📷» - написала Настя.

Фанаты ответили сразу:

«Очень классная. Просто бомба», «шикарная бомба», «красотуличка и крутышка», «ох уж эта мода. Ты хорошеешь просто на глазах», «а ты крутая», «красотка!», - пишут они.

Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк

Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой

Также Politeka писала, что трагедия навсегда связала Каменских с экс - возлюбленным, подробности