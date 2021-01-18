Рэпер Потап со своей супругой Настей Каменских наслаждается отдыхом на экзотических островах - Мальдивах

Звездное семейство радуется возможности понежиться на берегу Индийского океана и погреться на теплом солнышке, хотя говорят, что погода на островах сейчас достаточно дождливая, пишет Politeka.net

Так, на своей странице в Инстаграм Потап показал совместное фото с Настей Каменских, которая не упустила возможность продемонстрировать новый купальник, которых артистка набрала целый чемодан.

На снимке сверкнула своим бюстом, а Потап продемонстрировала фолловерам язык.

«В правилах написания сценариев ,первым пунктом обозначено «Полюбите своего читателя, зрителя, слушателя» Полюбите ... А как его полюбить , если он все время переходит все мыслимые и немыслимые границы этики ,он все время недоволен, он все время комментирует,ему никогда не нравится правда,он любит ,что бы его развлекали дешевыми приемчиками, он брызжет слюной и давится аргументами,он из всех своих штанов выпрыгивает,что бы ты его заметил,а сам при этом любит (и ты знаешь это наверняка) моральных уродов и лизоблюдов......как же его полюбить?», - пожаловался рэпер.

Поклонники сразу же оставили комментарии под фото знаменитости, отметив, что выглядят они просто отлично.

"Мы вас любиимммм❤❤", "Такие красивые 💜💜❤❤🥰", "Кстати красивый язычёк😂🔥", - пишу в сети.

Напомним,что релакс с Каменских закончился экстазом для Потапа, жаркий кадр: "Вай, красавчик копчёный"

Как сообщала Politeka, муж Насти Каменских Потап переборщил с похудением и стал выглядеть на 10 лет старше: "Как доченька с папой..."