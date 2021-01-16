Известная украинская певица Настя Каменских поделилась забавным видео с отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Каменских в соцсети.

Так, в аккаунте Насти появилось видео, на котором она отдыхает со своим мужем Потапом (Алексеем Потпенко) на пляже и спрашивает у него, зачем он положил ей в купальник булку.

"Лешенька, любимый, а зачем ты засунул мне булку?" - спросила она.

На это Потап ответил, что ему так удобно есть, а потом взял кусочек булки из купальника певицы. Также он пошутил, что ему очень нравится сочетание цветов - мол, лимонный бра и желтая булка образуют своеобразный градиент.

"Художники меня поймут", - посмеялся Потап.

Каменских уточнила, должна ли она так и дальше сидеть.

"То есть мы вот так и будем сидеть - я буду с булкой в купальнике, и мы будем играть в карты? Да? А, ну хорошо, раздавай", - посмеялась Настя.

Ранее сообщалось, что Потап и Настя сейчас отдыхают на Мальдивах. Певица активно делится фотографиями и видео с отдыха с любимым. Они гуляют на пляже, много плавают, катаются на катерах и т.д. Также Настя регулярно радует поклонников пикантными снимками в купальниках.

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