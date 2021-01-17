Рэпер Потап (Алексей Потапенко) рассказал, что для него значит счастье



Как передает Politeka.net, соответственный пост артист опубликовал на своей страничке в Instagram.

Как известно, Алексей, вместе с женой Настей Каменских сейчас отдыхаю на Мальдивах. Спустя некоторое время на райском курорте Потап удивил поклонников новым постом:

"Человек с мечтой - это супер человек! Сколько раз я начинал мечтать, и мечты сбывались! Осторожно, они действительно сбываются! Но самым интересным, оказалось, научиться заново мечтать! Дело в том, что когда ты достигаешь своей цели, возникает тревожное чувство опустошения «ну вот - добился...что теперь дальше?» а дальше ещё интересней! Научиться заново мечтать! Захотеть хотеть! Поставить нереальные (для себя предыдущего) таргеты и снова пойти за свечением мечты в неизведанное! Со временем ты поймёшь, что поиски счастья и были счастье!", - поделился мотивирующим текстом рэпер.

На опубликованном кадре Алексей предстал без одежды, сверкая загаром и лисиной.

Поклонники исполнителя восхитись не только таким эмоциональным постом, но и его внешним видом.

"Вай, красавчик копчёный", "Хорошо сказано", "Да, Потап дело говоришь", "Потап вы очень талантливый человек, с вас много людей могут брать пример", "Да, я сколько раз убедилась, мечты действительно сбываются) Только нужно верить и действовать", "Лёша, прям в сердечко. С тобой нет ни единого шанса перестать верить в волшебство", - писали в комментариях.

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