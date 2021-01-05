Потап и Настя Каменских знают, как нужно радовать своих поклонников

Новое фото появилось в личном микроблоге певицы в Instagram.

Так, украинская звезда Настя Каменских засветила своего мужа Потаа, который, видимо, решил отказаться от спортивного образа.

В кадре певица предстала в ярко красном худи, поверх которого надела белую картку.

Что касается ее мужа Потапа, то продюсер порадовал перевоплощением - на нем были надеты белая рубашка, джемпер и кожаная куртка, а в руке он держал стаканчик кофе.

Настя Каменских никак не подписала новое фото в своем микроблоге, но пользователям понравилась публикация и они завалили кумиров лайками и восторженными комментариями.

Некоторые поклонники даже отметили, что Потап похорошел, надев рубашку и джемпер.

"Какие лапули", "Как доченька с папой", "Вы такие клевые, счастья вам и успеха", "Ааа, как красиво", "Потап похорошел", "Просто атмосферное фото", "Настюша вы с каждым днём хорошеете", "Потап в рубашечке", "Очень гармонично смотритесь", "Хорошо, когда есть чувства", "Очень милая и прекрасная пара", "Красотка и красавец", "Я ревную", "Сладкая парочка Твикс", "Потап похудел, добавил этим себе десятку лет", - написали они под публикацией.

Ранее мы рассказывали, как Потап прижался к Насте Каменских в неглиже, забыв о приличиях.

Настя Каменских предстала перед поклонниками в шелковом зеленом платье на тонких бретельках, которое спрятало ее фигуру, она успела прихорошиться, сделать себе макияж и роскошную прическу. К супруге сзали прижался Алексей Потапенко (настоящее имя рэпера) в красной пижаме с опухшим и заспанным лицом, будто только проснулся.

Напомним, счастливая Каменских показала, как веселится с Потапом и Горбуновым по вечерам

Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой.