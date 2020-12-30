Украинский актер и ведущий Андрей Джеджула похвастался совместной работой с Настей Каменских

Как сообщает Politeka.net, бывший муж Санты Димопулос опубликовал на своей странице горячий кадр, который может заставить ревновать рэпера Потапа. Андрей запечатлен в черном костюме, коричневых кожаных туфлях, а ярких оттенков его образу придали фиолетовые галстук, платок и брошь в виде розы.

Настя Каменских появилась на мероприятии в черном костюме с полупрозрачной тканью вдоль ног и в зоне декольте, на ногах у певицы можно заметить такие же прозрачные туфли, а свои кудрявые волосы красотка оставила распущенными. "За кулисами" артистка радостно прижалась грудью к Джеджуле и нежно взяла его под руку на сгибе локтя.

"Настя, знаю тебя много лет, и всегда, твои выступления и с Лешей, в составе Потап и Настя, и теперь, как NK, всегда праздник для гостей, и беспроблемная работа для меня как организатора праздника и ведущего!", - поделился Андрей в описании.

Пользователи социальной сети в комментариях поделились мнениями о внешнем виде артистов, но не все остались довольны:

"Зачем на ней вообще эти трусы???"; "Вы вдвоём супер смотритесь"; "Кошмар, что она напялила на себя! Вообще уже голова отключилась )))"; "Настя очень красива в любом образе"; "ага, Потап-то наверное за Настю тебе личико сможет намылить".

Напомним, как Потап изменился в браке с Настей Каменских, красноречивое фото: "Превращается в личного клоуна"

Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой.