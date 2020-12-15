Настя Каменских показала, как занимается спортом со своим мужем Алексеем Потапенко (Потапом)

Как сообщает Politeka.net, фото появилось на одной из страниц в Инстаграм.

Каменских запечатлена рядом с мужем во время утренней пробежки. Для занятий певица надела черную куртку и белую шапку. Ее супруг оделся более ярко, на нем фиолетовая шапка, салатовая курточка, желтые перчатки и красные кроссовки.

Потап к тому же запечатлен в прыжке. Певец в последнее время похудел и может похвастаться отличной формой.

На опубликованном фото Каменских просто сияет от счастья. Видимо, занятия спортом на свежем воздухе, да еще и рядом с любимым человеком, действительно наполняют энергией.

Внимательные пользователи Сети также заметили, что Потап держит в руке поводок.

«Привязала чтоб не улетел», - пошутили по этому поводу.

Но не все оценили веселое фото.

"Потап превращается в личного клоуна Насти. Жаль. Такой был эпотажный мужчина. Настя очнись, мужчина должен быть мужчиной!!! А может ему так нравится?тогда извините за мои слова... Может я чего-то не понимаю", - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Настя поделилась домашними кадрами, на которых можно увидеть, чем она занята на выходных. На снимке она позировала в простой спортивной кофте, а волосы оставила распущенными.

"Работа, работа, работа", - подписала кадр Каменских.

Напомним, хулиганка Каменских демонстративно сбросила одежду и показала всю себя: "Солидные формы!".

Как сообщала Politeka, томная Каменских соблазнила взглядом, Потап не сдержал эмоций: «О мой бог!».

Также Politeka писала, что сочная Каменских в шляпке и без лифчика пленила смелым вырезом до пупка: "Настя, что ты делаешь...".