Певица Настя Каменских стала звездной гостьей на кулинарном шоу "МастерШеф"

Как передает Politeka.net, ярким фото с эфира поделилась в своем микроблоге в Инстаграм бывшая победительница и судья проекта Ольга Мартыновская.

В кадре рядом с ней и Каменских в голубом костюме также предстал бесменный лидер судейского состава, шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

Троицу запечатлели, когда они над чем-то сильно смеялись, Эктор аж покраснел.

В подписи Мартыновская поделилась детскими воспоминаниями - о том, какими ей казались звезды. Ольга сделала комплимент знаменитостям, в том числе и Каменских, говоря, что они на самом деле скромные, благодарные и приветливые люди.

"Звезды в реальной жизни 🌟 Я долго думала, что люди по телевидению такие же недосягаемые, как звезды на небе. Пока сама не попала в «телик». И со временем увидела, что «звезды» - это точно такие же люди, как и мы все. С такими же физиологическими потребностями! С радостью и проблемами, с друзьями и врагами, с улыбками и слезами... Точно такие же! Обычно это приветливые, с необычайной энергетикой, улыбающиеся, супер трудолюбивые и активные жизнелюбы, очень часто еще и скромные!", - эмоционально отреагировала Ольга.

Ранее мы сообщали, Каменских устроила дикие танцы в коротком топе и штанах цвета хаки перед неизвестным мужчиной.

Настя начала соблазнительно двигаться под музыку, виляя бедрами, когда вдруг позади нее возник некий молодой человек. Он тут же к ней присоеднился, рассмешив нелепыми движениями.

"Мне показалось, что на заднем плане Потап в парике прыгает"; "Нічого собі👏"; "🔥Обалденно"; "Крутая малышка 🔥😂", - отреагировала толпа.

Напомним, жаркая Каменских засветила, что у нее под платьем, прямо на красной дорожке

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