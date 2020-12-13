Ничего себе!

Певица Настя Каменских сплясала так, что публика ее даже не узнала

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, разгорячив раскованными движениями в танце (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, кучерявая брюнетка предстала в белом топе, ультракороткой горчичной кофточке и штанах расцветки хаки.

Настя начала соблазнительно двигаться под музыку, виляя бедрами, когда вдруг позади нее возник некий молодой человек с длинной шевелюрой и в вязаной шапочке. Он тут же присоеднился к танцу, рассмешив певицу нелепыми движениями.

Каменских растерялась только на секунду, а затем продолжила неистово трясти "булочками" перед носом у неизвестного парня.

"Веселимся 🤪😘 #sundayvibes #tiktokvideo", - подписаны кадры.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Стоит отметить, некоторым показалось, что Каменских танцует с мужем, рэпером Потапом, якобы натянувшим парик, но это не так. Имя своего партнера Настя умело скрыла.

"Потап уже не тот:)"

"Какие шикарные кудри😍"

"Прикольная прическа 🔥"

"Мне показалось, что на заднем плане Потап в парике прыгает"

"Нічого собі👏"

"🔥Обалденно"

"Крутая малышка 🔥😂"

"Огоо Анастасия вас тут и не узнать"

"Милый пуделёк"

"Всегда такая большая грудь на всех выступлениях , а оказалось то!?)"

Ранее мы сообщали, Каменских показала в "сториз", как готовится к выступлению. Над красоткой "колдовали" стилисты, пока она снимала видео.

"Работа, работа, работа", - подписала Настя фото и указала, что на часах сейчас 8.40 утра.

Напомним, жаркая Каменских засветила, что у нее под платьем, прямо на красной дорожке

Также Politeka сообщала, что томная Каменских соблазнила взглядом, Потап не сдержал эмоций