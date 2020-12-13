Певица Настя Каменских сплясала так, что публика ее даже не узнала
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, разгорячив раскованными движениями в танце (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, кучерявая брюнетка предстала в белом топе, ультракороткой горчичной кофточке и штанах расцветки хаки.
Настя начала соблазнительно двигаться под музыку, виляя бедрами, когда вдруг позади нее возник некий молодой человек с длинной шевелюрой и в вязаной шапочке. Он тут же присоеднился к танцу, рассмешив певицу нелепыми движениями.
Каменских растерялась только на секунду, а затем продолжила неистово трясти "булочками" перед носом у неизвестного парня.
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"Веселимся 🤪😘 #sundayvibes #tiktokvideo", - подписаны кадры.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Стоит отметить, некоторым показалось, что Каменских танцует с мужем, рэпером Потапом, якобы натянувшим парик, но это не так. Имя своего партнера Настя умело скрыла.
"Потап уже не тот:)"
"Какие шикарные кудри😍"
"Прикольная прическа 🔥"
"Мне показалось, что на заднем плане Потап в парике прыгает"
"Нічого собі👏"
"🔥Обалденно"
"Крутая малышка 🔥😂"
"Огоо Анастасия вас тут и не узнать"
"Милый пуделёк"
"Всегда такая большая грудь на всех выступлениях , а оказалось то!?)"
Ранее мы сообщали, Каменских показала в "сториз", как готовится к выступлению. Над красоткой "колдовали" стилисты, пока она снимала видео.
"Работа, работа, работа", - подписала Настя фото и указала, что на часах сейчас 8.40 утра.
Напомним, жаркая Каменских засветила, что у нее под платьем, прямо на красной дорожке
Также Politeka сообщала, что томная Каменских соблазнила взглядом, Потап не сдержал эмоций