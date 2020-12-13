Известная певица Настя Каменских показала, как проходят выходные

На фото Настя сидела в спортивной кофте, а волосы оставила распущенными. Девушка сидела в гримерке, а вокруг можно увидеть других людей, которые наводили красоту на лице певицы. Звезда, как можно понять, готовилась к очередному мероприятию. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Работа, работа, работа", - подписала Настя фото и указала, что на часах сейчас 8.40 утра.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадр был выброшен в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Совершенство".

Мы писали, что Настя Каменских в платье со смелым вырезом похвасталась своим новым достижением.

«Для меня огромная радость, что вам понравился этот головокружительный и страстный микс двух культур - мексиканской и украинской!», - написала звезда.

Она также поделилась своим снимком с красной дорожки премии. На нем Настя позирует в эффектном серебристом платье до самого пола с высоким разрезом на юбке.

Мы сообщали, что украинская певица Настя Каменских восхитила видом своей фигуры в белье.

На одном из фото Каменских запечатлена в кружевном корсете. Она игриво касается пальцем губы и смотрит в сторону.

Напомним, жаркая Каменских засветила, что у нее под платьем, прямо на красной дорожке

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