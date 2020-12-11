Украинская певица Настя Каменских соблазнила фигурой в одном белье

Как рассказывает Politeka, артистка любит покрасоваться формами на откровенных фото и часто радует подобным контентом пользователей Instagram.

На этот раз снимки Насти Камонских в черном белье опубликовали на фан-странице.

На одном фото Каменских делает фото во весь рост, стоя прямо напротив зеркала. Артистка сняла с себя одежду и оставила ее валяться на полу, пока делала фото. Позирует Настя в белье и кроссовках. Также артистка не стала снимать украшения. Пышные волосы она оставила распущенными.

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Пользователи Сети не смогли пройти мимо такого кадра.

«Трусы надо было на уши натянуть», «И зачем она это сделала?», «Шикарная баба», «Хороша чертовка!🌹», «Супер фигурка и скрыть нечего», «Аппетитно», «Солидные формы, чувствуется мощь», - комментируют фото в Сети.

На другом фото Каменских решила показать свои прелести с другого ракурса. Артистка приспустила спортивные штаны и блеснула ягодицами в стрингах, стоя боком к зеркалу.

Вероятно, певица решила оценить свои результаты после пренировки.

Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк: "очень вкусно...".

Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой: "ты рожать вообще собираешься?".