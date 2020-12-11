Украинская певица Настя Каменских соблазнила фигурой в одном белье

Как рассказывает Politeka, артистка любит покрасоваться формами на откровенных фото и часто радует подобным контентом пользователей Instagram.

На этот раз снимки Насти Камонских в черном белье опубликовали на фан-странице.

На одном фото Каменских делает фото во весь рост, стоя прямо напротив зеркала. Артистка сняла с себя одежду и оставила ее валяться на полу, пока делала фото. Позирует Настя в белье и кроссовках. Также артистка не стала снимать украшения. Пышные волосы она оставила распущенными.

Пользователи Сети не смогли пройти мимо такого кадра.

«Трусы надо было на уши натянуть», «И зачем она это сделала?», «Шикарная баба», «Хороша чертовка!🌹», «Супер фигурка и скрыть нечего», «Аппетитно», «Солидные формы, чувствуется мощь», - комментируют фото в Сети.

На другом фото Каменских решила показать свои прелести с другого ракурса. Артистка приспустила спортивные штаны и блеснула ягодицами в стрингах, стоя боком к зеркалу.

Вероятно, певица решила оценить свои результаты после пренировки.

Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк: "очень вкусно...".

Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой: "ты рожать вообще собираешься?".