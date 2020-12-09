Певица Настя Каменских без тени смущения взбудоражила публику пикантными кадрами

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 33-летней звезды в Инстаграм опубликовано свежее фото, на котором певица позирует в мегаоткровенном образе.

На Насте белая блуза, распахнутая на груди и завязанная на талии - при чем красотка "забыла" надеть лифчик, чем несказанно порадовала фанатов, а также облегающие черные брюки и стильная шляпка с большими полями.

Кучерявая брюнетка томно задрала подбородок и приоткрыла ротик, волнительно взглянув в камеру.

"Belisimo ❤️"; "Огонь.🔥", - так отреагировали на пост ее поклонники.

В это время сама Каменских запостила у себя в микроблоге не менее сочное фото. Звезда расположилась на диване, вытянув "бесконечные" ножки. На ней было черное мини-платье с блестящим отливом и босоножки. От "вкусного" декольте невозможно отвести взгляд, тем более наряд как нельзя лучше подчеркнул ее пышную "гордость".

Настя театрально вскинула руку и закрыла глаза, будто от удовольствия.

"У каждого есть та самая песня, которая, сколько бы не слушал, попадает в самое сердце ❣️ Ее не просто слушаешь, а чувствуешь каждой клеточкой. И даже в самый холодный зимний вечер она подарит невероятное тепло 😌 Ставьте ❤️, если согласны", - подписала это фото звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, оставив уйму комплиментов в комментариях:

"Фотки на полу 😍😍😍красивыеее🔥"

"Ох.. Вах🖤🐾"

"Ухххх красота🔥🔥"

"Ноги космос"

"Ох Настя, что ты со мной делаешь"

"Шикарная сладкая желанная блаженная вселенная ЦАРИЦА моя 👑🙏💋"

Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк: "очень вкусно...".

Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой: "ты рожать вообще собираешься?".