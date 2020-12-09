Певица Настя Каменских без тени смущения взбудоражила публику пикантными кадрами
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 33-летней звезды в Инстаграм опубликовано свежее фото, на котором певица позирует в мегаоткровенном образе.
На Насте белая блуза, распахнутая на груди и завязанная на талии - при чем красотка "забыла" надеть лифчик, чем несказанно порадовала фанатов, а также облегающие черные брюки и стильная шляпка с большими полями.
Кучерявая брюнетка томно задрала подбородок и приоткрыла ротик, волнительно взглянув в камеру.
"Belisimo ❤️"; "Огонь.🔥", - так отреагировали на пост ее поклонники.
Трагически оборвалась жизнь известной актрисы, мир кино понес огромную потерю: "Ее будут любить вечно"
"Перевернутые авто, пробки и десятки аварий": Одесса переживает транспортный коллапс из-за гололеда, видео
"Зачем вам Мишина, голубки?": фаворитов "Холостячки" застукали вдвоем, неожиданные кадры
Мощная магнитная буря обрушится на украинцев, почувствуют даже здоровые: «начнется в канун…»
В это время сама Каменских запостила у себя в микроблоге не менее сочное фото. Звезда расположилась на диване, вытянув "бесконечные" ножки. На ней было черное мини-платье с блестящим отливом и босоножки. От "вкусного" декольте невозможно отвести взгляд, тем более наряд как нельзя лучше подчеркнул ее пышную "гордость".
Настя театрально вскинула руку и закрыла глаза, будто от удовольствия.
"У каждого есть та самая песня, которая, сколько бы не слушал, попадает в самое сердце ❣️ Ее не просто слушаешь, а чувствуешь каждой клеточкой. И даже в самый холодный зимний вечер она подарит невероятное тепло 😌 Ставьте ❤️, если согласны", - подписала это фото звезда.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, оставив уйму комплиментов в комментариях:
"Фотки на полу 😍😍😍красивыеее🔥"
"Ох.. Вах🖤🐾"
"Ухххх красота🔥🔥"
"Ноги космос"
"Ох Настя, что ты со мной делаешь"
"Шикарная сладкая желанная блаженная вселенная ЦАРИЦА моя 👑🙏💋"
Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк: "очень вкусно...".
Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой: "ты рожать вообще собираешься?".