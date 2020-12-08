Украинская певица Настя Каменских восхитила видом своей фигуры в белье

Как сообщает Politeka.net, соответствующее фото появились на фан-странице в Инстаграм.

Каменских регулярно радует своих поклонников пикантными фотографиями. Артистка не стыдится позировать и совсем без одежды. На этот раз фанаты решили пересмотреть фото артистки с белом белье.

На одном из фото Каменских запечатлена в кружевном корсете. Она игриво касается пальцем губы и смотрит в сторону.

На другом снимке Каменских запечатлена перед зеркалом в более простом повседневном комплекте белья.

«Прекрасная», «Ого, яка...», «Опять разнесло», - комментируют фото в Сети.

Отметим, Каменских часто критикуют за откровенные фтографии, но артистка не видит в этом ничего предосудительного. Спокойно относится к фотосессиям Насти и ее муж Потап (Алексей Потапенко)

«Нет червячка. Мне единственное что не нравится – когда она целуется с актерами очень много, если снимается в каком-то кино, или если идут пробы, мне очень немного этот... Но слушайте, ну если мы друг друга любим, то, чего уже друг к другу цепляться, если она артистка. Я мужчина уверенный. Не в себе, в своей любви. И даже мне нравится это, мне нравятся ее откровенные фотографии, фотосессии. Мне нравится, что она нравится», - признался в интервью “Зірковому шляху” Потап.

Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк: "очень вкусно...".

Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой: "ты рожать вообще собираешься?".

Также Politeka писала, что трагедия навсегда связала Каменских с экс - возлюбленным, подробности: "Настя и Вова чудом выжили".