Певица Анастасия Каменских взбудоражила Сеть пикантной выходкой

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда поделилась в "сториз" в Инстаграм свежими кадрами, на которых предстала вместе с известным певцом DZIDZIO, Михаилом Хомой, и исполнительницей Олей Поляковой.

Настя показала себя во всей красе: с ярким макияжем, включая красную помаду, в кожаном пиджаке и необычной шляпке.

Каменских с Поляковой обступили довольного Михаила с обеих сторон. Настя крепко обхватила его рукой за широкую грудь, и прижалась подбородком к сильному мужскому плечу. Глядя на этот пикантный момент, кажется, что муж Каменских, продюсер и рэпер Потап - может, не простить ей столь дерзкое поведение, еще и на публике, и точно приревнует.

"Друзья, сейчас супер-шоу... раз, два, три..., - объявил Хома. "Маскааа...", - с придыханием растянули Настя с Олей.

Дело в том, что троица принимает участие в новом шоу "Маска" на телеканале "Украина" (адаптация американского формата The Masked Singer"), где выступают в роли детективов. Им предстоит разгадать, кто из звезд украинского шоу-бизнеса, спорта или политиков прячется под той или иной маской.

"Съёмки уже начались. Это настолько захватывающе и интересно... Надеюсь, что мой опыт, интуиция и любовь к детективному жанру фильмов помогут мне в этом невероятном «расследовании» 😌", - делилась в Инстаграм Каменских впечатлениями об участии в шоу.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Бузова тоже будет с вами? Или только Потап работает с оккупантами?" - "Настя причем к этой ситуации, уймитесь уже"

"Серьезно?))) Он теперь будет на всех каналах?)) ну может эта адаптация выйдет более успешная, чем на 1+1)"

"Главное чтоб это шоу не было таким же ужасным и некачественным как на 1+1"

"Настяяяяя❤️❤️❤️❤️❤️это любовь😍"

"Искренне поздравляю, тебя!)) Очень рад)) Обязательно посмотрю!"

"Такая красивая💖💖💖"

Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк: "очень вкусно...".

Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой: "ты рожать вообще собираешься?".

Также Politeka писала, что трагедия навсегда связала Каменских с экс-возлюбленным, подробности: "Настя и Вова чудом выжили"