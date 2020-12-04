Украинская певица Настя Каменских обнажила животик и заинтриговала поклонников внешним видом

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, сделанное утром. Ее запечатлели в синих джинсах и коротком белом свитере. Образ довершили легкий макияж и слегка растрепанная курчавая прическа.

Настя Каменских замерла в комнате у окна, высоко задрав руки и закинув их за голову. В такой позе свитер красотки задрался и обнажил ее животик, который кажется заметно округлившимся.

"Утреннее сияние солнца", - подписала звезда свое фото.

Пользователи социальной сети восхитились внешним видом Насти Каменских и оценили ее природные достоинства в комментариях:

"Доброго солнечного утра, красота"; "Очень красивая и милая девушка 😊😙"; "Потап, красавчик! Такую инвестицию отхватил!"; "Фото неудачное👎второй подбородок"; "У тебя очень много талантов и достоинств. Природа постаралась 😊"; "А где пупок? Куда делся?"; "Настюша, у тебя нереально красивая кожа. Ты вообще супер красивая. Я очень завидую тем кто с тобой дружит, живёт, или тот кто тебя вообще просто видел".

Ранее Настя Каменских показала нежные шалости со своим мужем Алексеем Потапенко (настоящее имя). На опубликованных фото счастливая пара обнимается и целуется, не стесняясь никого.

Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк: "очень вкусно...".

Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой: "ты рожать вообще собираешься?".

Также Politeka писала, что трагедия навсегда связала Каменских с экс-возлюбленным, подробности: "Настя и Вова чудом выжили"