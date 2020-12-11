Настя Каменских в платье со смелым вырезом похвасталась своим новым достижением

Популярная украинская певица стала обладательницей премии «Песня Года 2020» от «Музыкальной Платформы» за трек «A HUEVO», о чем поспешила рассказать на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Настя поблагодарила за награду и призналась, что очень рада ее получить.

«Для меня огромная радость, что вам понравился этот головокружительный и страстный микс двух культур - мексиканской и украинской!», - написала звезда.

Она также поделилась своим снимком с красной дорожки премии. На нем Настя позирует в эффектном серебристом платье до самого пола с высоким разрезом на юбке. Наряд выполнен из очень тонкой блестящей ткани, под которой просвечивается черное белье красотки.

Особое внимание привлекает к себе пышная прическа Каменских со множеством маленьких кудряшек, которая стала настоящей изюминкой ее образа.

Поклонники звезды тут же отреагировали на ее пост.

«Поздравляю! Вы заслужили её», «Поздравляю, прическа отпад!», «фигурка просто огонь», «Невероятная! Поздравляю Тебя! Трек бомба и не хуже чем Vibe! Ждем награду и за Vibe. Показалось, что волосы подстригла», «Красавица», «Настенька от души поздравления», «Очень нежная», - пишут люди.

Напомним, хулиганка Каменских демонстративно сбросила одежду и показала всю себя: "Солидные формы!".

Как сообщала Politeka, томная Каменских соблазнила взглядом, Потап не сдержал эмоций: «О мой бог!».

Также Politeka писала, что сочная Каменских в шляпке и без лифчика пленила смелым вырезом до пупка: "Настя, что ты делаешь...".