Популярная украинская певица Настя Каменских соблазнила фигурой, элегантно развалившись в кресле

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Elefant в топ-100 в Shazam и глобальном рейтинге Applemusic. Более 2,3 млн прослушиваний. Спасибо, что слушаете. Люблю вас», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Каменских позирует, томно заглядывая в кадр. Среди тех, кто лайкнул и прокомментировал пост, оказался и ее муж Потап. Он написал «О мой бог», сопровождая это рядом стикеров.

«Красотка, люблю вас», «Это пожар», «вау, мои поздравления», «вот это ты бомбезно выглядишь», «лучшая», «все, что ты делаешь – совершенно», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, певица Настя Каменских без тени смущения взбудоражила публику пикантными кадрами

На одной из фан-страниц 33-летней звезды в Инстаграм опубликовано свежее фото, на котором певица позирует в мега откровенном образе.

На Насте белая блуза, распахнутая на груди и завязанная на талии - при чем красотка "забыла" надеть лифчик, чем несказанно порадовала фанатов, а также облегающие черные брюки и стильная шляпка с большими полями.

Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк: "очень вкусно...".

Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой: "ты рожать вообще собираешься?".