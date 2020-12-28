Популярная украинская певица Настя Каменских умилила семейным фото с Потапом и Юрием Горбуновым

Телеведущая Катя Осадчая и ее супруг – артист Юрий Горбунов тесно дружат с еще одной звездной парой – Потапом и Настей Каменских. Знаменитости не только являются кумовьями и хорошими друзьями, но еще и соседями.

Отметим, пары ходят друг к другу в гости, проводят вместе юбилеи и праздники. На фан-аккаунтах также несколько часов назад появились милые домашние фото пары с Юрием Горбуновым. Звезды и их родственники устроили праздничное застолье и показали себя в естественном виде, однако, как видно на кадре, вместе с парой не было супруги Юрия - Катерины Осадчей.

Без фотошопа и лишних украшений поклонников удивила именно Настя Каменских, чей сияющий вид сразу заметили в комментариях.

Не так давно Горбунов рассказал, как Потап буквально спас его во время гололеда.

«На склоне на въезде в гараж моя неуправляемая машина неслась в забор и рядом припаркованные авто - как из-под земли появился кум с пачкой соли в руках. И здесь как замедленного сцена из кино - я в холодном поту и Алексей на ходу сыпет соль под колеса. Кум, спасибо тебе и поклон», - написал Горбунов несколько дней назад.

Также мы писали, что на одной из фан-страниц звезд в Инстаграм появилось любопытное фото, на котором предстали Осадчая с мужем шоуменом Юрием Горбуновым и их друзья - певица Настя Каменских с рэпером Потапом. Все четверо были в колоритных костюмах - фото было сделано во время рождественской вечеринки.

В последнее время ходят слухи, что Осадчая ожидает третьего ребенка. У нее уже есть два сына: 18-летний Илья от первого брака и трехлетний Иван от Горбунова.

Пользователи замечают, что всегда стройная Екатерина на последних фото, опубликованных в ее Инстаграм заметно раздалась в ширину - тут же возникла версия о ее интересном положении.

"Осадчая в положении"; "Хорошая компашка"; "Боже, благослови крепкие семьи, только на них еще держится мир, и вера в любов.🤩😍"; "ещё и кумасики😉", - кинулись обсуждать пользователи.

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