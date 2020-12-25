Популярная украинская исполнительница Настя Каменских соблазнила поклонников, показав идеальную гордость в прозрачном платье
Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.
«Детали – это все», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Каменских предстает перед камерой, облачившись в прозрачное платье и фиолетовую накидку, демонстрируя идеальные и длинные ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Хороший лук», «бомба», «Настя, я вас не узнала», «Я не могу перестать слушать песню Vibe! Спасибо за этот шедевр!», «красотка», «какие длинные ноги», «В таком образе ни один чародей не страшен)))) Прям космос со звездами и созвездиями ;) Туманность Каменских», - пишут они.
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Так, девушка решила надеть обтягивающий купальник леопардовой расцветки и забралась на крышу яхты где показала свои соблазнительные изгибы и упругие формы в "стиле собачки", как в их знаменитой песне с рэпером Потапом.
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