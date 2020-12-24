Украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников жаркими движениями на яхте

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц красотки появился короткий ролик, на котором она запечатлена во время отдыха на море (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца). Девушка надела обтягивающий купальник леопардовой расцветки и забралась на крышу яхты где показала свои соблазнительные изгибы и упругие формы в "стиле собачки", как в их знаменитой песне с рэпером Потапом.

Образ Насти Каменских дополнила пышная прическа с распущенными волосами, которые красиво поразвевались на ветру. Непонятно, как Потап выдерживает и разрешает жене публиковать столь откровенные кадры в соцсетях.

Судя по описанию, запись была сделана во время летнего отпуска певицы. Пользователи сети пришли в восторг от архивного ролика с красотами Насти Каменских и восхитились ее внешним видом в комментариях:

"Оооу, просто секс"; "Просто огонь"; "Вроде это было недавно, но так давно..."; "Красавица".

Ранее Настя показала на видео, как постоянно развлекалась в молодости и до свадьбы с Алексеем Потапенко. На кадрах она в простой молодежной одежде отрывается под музыку.

После в том же ролике Каменских раскрыла, как проводит вечера теперь: дома на диване с любимой собачкой.

Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк

Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой.